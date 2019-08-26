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Мораес забил свой юбилейный гол в украинской карьере

"Шахтер" крупно обыграл "Мариуполь".

Мораес забил свой юбилейный гол в украинской карьере
Жуниор Мораес
Фото: ФК "Шахтер"

В 5-м туре украинской Favbet Лиги донецкий "Шахтер" в Харькове принимал "Мариуполь".

Матч завершился разгромной победа чемпиона 5:1.

Отметим, что уже к 12-й минуте, благодаря дублю Тете (8-я и 11-я минуты) и голу Жуниора Мораеса, "горняки" выигрывали 3:0.

При этом гол Мораеса стал для него юбилейным, сотым за его карьеру в Украине.

Мораес отличался в составе трех разных клубов: 37 голов он забил за донецкий "Металлург", 34 в составе "Динамо" и еще 29 – за "Шахтер".

В том числе, 79 мячей Жуниор забил в чемпионатах Украины, 15 - в еврокубках и 6 - в Кубке Украины.

Чтобы войти в символичный клуб "100" Мораесу понадобилось 202 матча (200 за клуб и 2 за сборную), а во временном исчислении - 7 лет и 37 дней. Быстрее достигали гроссмейстерского рубежа только Андрей Шевченко (в 186-й игре) и Максим Шацких (в 189-й).

В прошлом сезоне Мораес стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Добавим, что свой 200-й поединок в составе "Шахтера" провел Марлос.

Обзор матча "Шахтер" - "Мариуполь" - на yuotube-канале официального вещателя УПЛ.

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