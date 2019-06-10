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Сборная Украины в отборе на Евро-2020 с минимальным счетом победила Люксембург

Единственный гол забил роман Яремчук.

Сборная Украины в отборе на Евро-2020 с минимальным счетом победила Люксембург

Во Львове завершился поединок 4-го тура отбора к Евро-2020 между сборными Украины и Люксембугра. Подопечные Андрея Шевченко одержали тяжелую победу, лишь один раз поразив ворота соперника.

Гол на 6-й минуте с подачи Малиновского забил Роман Яремчук.

Таким образом, сборная Украины осталась лидером группы В.

До сегодняшней встречи нынешние соперники играли четырежды. Кроме недавнего матча, в отборе на Евро-2016 Украина дважды разгромила Люксембург 3:0. С тем же счетом завершился и товарищеский матч в 2006 году.

Напомним, 7 июня сборная Украины разгромила Сербию в отборе на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко во Львове выиграли со счетом 5:0.

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