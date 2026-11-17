Під час атаки на Кримський міст у ніч проти 17 листопада українські військові застосували крилату ракету FP-5 «Фламінго». Вона пошкодила залізничне полотно мосту. Про це повідомив OSINT-аналітик Dnipro Osint (Гарбуз) за результатами аналізу відеозапису влучання.

На відео, опублікованому Антоном Геращенком, видно політ ракети безпосередньо перед ударом по мосту. Застосування «Фламінго» також підтвердив співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман коментуючи допис Геращенка.

Згодом застосування ракети підтвердив і Володимир Зеленський.

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«За допомогою «Фламінго» наші воїни здійснили кероване ураження – і звʼязок спрацював на відмінно до останніх секунд», — зазначив президент України.

Унаслідок ударів обвалився арковий проліт автомобільної частини мосту. Також зафіксували пошкодження залізничної частини. За даними аналітика, наразі рух Кримським мостом закритий як для автомобілів, так і для поїздів. Судноплавство через Керченську протоку також призупинили.

A Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile seconds before striking the Kerch Bridge. Glory to Ukraine! https://t.co/E7g5ZerzQA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026

Зазначимо, російський міст між Кубанню та тимчасово окупованим Кримом другу ніч поспіль зазнав атаки безпілотників. Напередодні атаки в тимчасово окупованому Криму тричі оголошували попередження про ракетну небезпеку: о 00:56, 03:52 та 05:03.

Моніторингові канали повідомляли про БпЛА, які рухались в напрямку незаконного об'єкта ввечері у понеділок, 16 листопада. Невдовзі після опівночі за київським часом у мережі почали поширюватися відео, на яких видно вибух та вогняну кулю над арками мосту.

Після попередньої атаки одна з арок мосту помітно деформувалася. Споруду перекрили для транспорту, але згодом окупанти відзвітували про часткове відновлення сполучення. ASTRA пише, що рух мостом призупнено. Затримуються щонайменше чотири поїзди.