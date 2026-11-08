Апостол: військові найбільше хочуть завершення війни. Але ворог сунутиме, поки зможе

У розмові з Олегом Апостолом найперше помічаєш легкість. Без зайвої дистанції та командирського пафосу. Він швидко реагує, говорить конкретно, а за кожним міркуванням про війну бачить роботу командира й солдата. Військовий заклад вищої освіти закінчив у 2008-му, з 2014 року воює. Десантник за освітою, професією і покликанням.

За понад годину розмови говоримо про Добропілля, Донбас, технології та людей. Про те, як успіх на окремій ділянці фронту набуває стратегічного значення. І про посади, до яких, переконаний Апостол, потрібно доростати. У цьому поєднанні бойового досвіду, сучасного мислення й вимогливості до себе впізнається нова генерація українських командирів.

Фото: ДШВ Олег Апостол

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У вересні 2026 року Сили оборони провели успішні тактичні операції зі зрізання російських «клешнів», зірвавши спроби окупантів оточити Слов’янськ і Краматорськ. Завдяки чому стали можливими ці успіхи?

Немає одного секрету успіху наших операцій. Це цілий комплекс. Розуміння поля бою, дій противника, підготовка наших людей. Вкрай важлива прихованість дій, оперативність і правильно обраний напрямок. Іншими словами – треба розуміти, де противник у цей момент менш активний, де у нього менше сил. І бити саме туди. Змушувати його перекидати резерви, забирати їх з інших напрямків та відмовлятися від запланованого. Це і є оперативне мистецтво ДШВ.

Чому ви довго не повідомляли про ці перемоги широкому загалу? Коли до суспільства два тижні доходять тільки чутки.

Все просто. Після того, як на напрямок нашої атаки звернуть більше уваги ЗМІ, інформація про це швидше дійде до російського військово-політичного керівництва. А так, брехня і страх доповідей в російській армії нам дуже допомагають. Вони намагаються це приховувати, сподіваючись вирішити питання самі на тактичному рівні. Відтак, не можуть залучити резерви вищого порядку. Тому про успішні результати розповідаємо тоді, коли для цього настає час. Потрібно не вигравати одну битву й трубити про перемогу. Потрібно вигравати віну. І для цього часом потрібна тиша.

Розкажіть більше про феномен брехні у доповідях, на що це впливає і як із цим в українській армії? Адже і у нас є такі проблеми.

Як виглядає, це спадок старої радянської системи. Коли підлеглий боїться доповісти правду, старший начальник приймає рішення, виходячи з неправдивої картини. Але тут відповідальні обидва. Чого боїться підлеглий? Що його покарають доганою чи зняттям з посади. І начальник відповідно, який не має сучасної культури військового управління, не хоче чути поганих новин. І скидає всю відповідальність на підлеглих. Мовляв, як хочете так і вирішуйте.

А як має бути?

Якщо ти відповідальний командир, але розумієш, що не можеш виконати завдання, ти маєш розібратися, вивчити ситуацію і чесно сказати старшому: «Командире, це нереально з таких-то причин. Мені не вистачає ось цього і цього». Або прямо сказати, що завдання в принципі неможливо виконати, і запропонувати інші варіанти.

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Тоді старший начальник має або забезпечити підлеглому умови для виконання завдання, або змінити саме завдання, якщо забезпечити ці умови неможливо. Але для цього і старший начальник повинен мати відповідний рівень військово-управлінської культури.

У доктрині НАТО це філософія командування називається Mission Command, яка передбачає чіткий задум старшого командира, децентралізоване виконання, ініціативу підлеглих і взаємну довіру. Цього навчають в академіях, на офіцерських курсах, під час різних навчань. І поступово, зі зміною командних поколінь, у війську формується саме така модель управління.

Чи є досі брехня в доповідях у ДШВ? Ідеалізувати не буду. Скоріш за все, буває. Але я хочу, щоб це явище взагалі зникло.

Як ваші тактичні успіхи на Донбасі впливають на загальних хід війни?

Наведу приклад із недавньої історії. 15 серпня 2025 року, Путін і Дональд Трамп зустрічаються на Алясці. Буквально перед тим російські війська різко просунулися на Добропілля. Очевидно, що Путін показував американському президенту карти, мовляв ось тут і ось так до кінця року ми заберемо Донбас. Тому, щоб зменшити жертви і це було швидше треба змусити Україну вийти з Донбасу.

Фото: Медіацентр ЗСУ Десантно-штурмові війська України

На Покровському напрямку тривала критична фаза літнього наступу окупантів. Саме в середині серпня 2025 року російські війська здійснили свій найбільш стрімкий фланговий прорив, намагаючись вийти на підступи до Добропілля, щоб обійти основний оборонний вузол.

Кремль намагався максимально просунутися на полі бою під Добропіллям та Покровськом безпосередньо до 15 серпня, щоб забезпечити Путіну сильнішу позицію, («позицію сили»), та територіальні козирі під час розмови з Трампом на Алясці.

Ми його зупинили, завдали втрат і самі пішли вперед.

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Кожна така дія на щось впливає. Противник змушений реагувати, перекидати сили. Він не може виконати те, що запланував. Це вже позначається на обстановці за межами ділянки, де ти безпосередньо воюєш.

А як це змінює ставлення до України за кордоном?

На мою думку, дії на Добропільському напрямку вплинули й на рішення американської сторони. Коли Україна тримається, ще й рухається вперед, партнери це бачать. Вони ставлять запитання: як ви це зробили, як вам вдалося?

Це змінює думку про наші можливості. Україна діє, у неї виходить – отже, її треба підтримувати. Якби ми тільки відступали й нічого не могли зробити, розмова була б іншою. Тому від наших дій на полі бою залежить і подальша підтримка. Військовий результат має значення далеко за межами фронту.

ДШВ називають «пожежниками фронту». Ця роль зберігається?

Залежить від напрямку. Після приходу нового Головкома ДШВ стали більше діяти за безпосереднім призначенням. Майже всі бригади наразі у наступі, кілька тримають оборону.

Якщо виникає прорив і більше нікого немає, доводиться швидко перекидати сили, закривати небезпечну ділянку, стабілізувати обстановку.

Але зараз ми діємо й цілими бригадами. У бригади більше ресурсів, можливостей, більше ініціативи. Частина підрозділів підсилює інші війська, частина наступає в операційних зонах корпусів, є й угруповання, які проводять свої наступальні операції. Ми взаємозалежні з іншими родами військ, працюємо разом.

Фото: Медіацентр ЗСУ ДШВ

Як встигаєте змінювати тактику, коли сама війна так швидко змінюється?

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Постійно передаємо досвід. Наприклад, бригада довго стояла в обороні. За цей час змінилися способи дій, з’явилися технологічні новинки. Ми беремо командира батальйону чи роти й відправляємо до бригади, яка зараз наступає.

Він кілька днів працює поруч із таким самим командиром, бачить, що змінилося, як це застосовують. Повертається до свого підрозділу вже з розумінням. Йому не треба здобувати цей досвід, жертвуючи солдатами.

Так само треба завчасно розуміти, що робитиме противник. Змінюється погода – змінюються можливості розвідки й ураження, застосування техніки. До цього готуються заздалегідь. Аналізуємо, що спрацювало, де були помилки, чого бракувало. Війна весь час змінюється, з’являються нові засоби й протидія до них. Командир має за цим встигати.

Сьогодні багато говорять про «технодесант». Де технології вже замінюють людину, а де без неї не обійтися?

Наземні роботизовані комплекси використовуємо для евакуації, доставки боєприпасів і продовольства. Безпілотна складова дуже важлива для забезпечення підрозділів. Але застосування кожного засобу залежить від обстановки, від того, що має противник і як він протидіє.

Треба рахувати ефективність. У нас обмежені ресурси, ми залежимо й від допомоги партнерів. Командир має думати про потреби і засоби. Використовувати дороге обладнання лише заради картинки немає сенсу.

Ми працюємо над тим, аби якомога менше використовувати живу силу. Але повністю без людей на війні неможливо. Піхота визначає передній край, утримує позиції, бачить рух противника. А решта складових має працювати на цього військовослужбовця: забезпечувати його безпеку, вчасно виявляти й знищувати ворога, не давати йому дістатися наших позицій. Людей треба берегти й грамотно застосовувати.

Що для вас означає бути десантником сьогодні?

Насамперед самодисципліна. Стійкість. А ще порядність, навченість, готовність виконувати завдання, вміння діяти нестандартно. Це закладалося ще з курсантських років. Ми багато уваги приділяємо тому, щоб люди були підготовлені й внутрішньо готові діяти. Якщо іншими словами – у ДШВ не існує слова «неможливо».

Фото: Медіацентр ЗСУ

Ми зберігаємо і елементи десантної підготовки. Стрибки з парашутом – це частина нашої ідентичності, психологічний гарт, упевненість у собі. Свого часу мене самого приваблювала ця романтика. Ми нікого не змушуємо стрибати, але така можливість є. Це теж допомагає відчути, що ти десантник.

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Фото: Медіацентр ЗСУ ДШВ

Відповідальність важливіша за посаду

Коли обговорювали кандидатів на посаду Головнокомандувача, звучало й ваше ім’я. Як ви сприйняли вибір на користь Михайла Драпатого?

Я вважаю, що на цей момент це було правильне рішення. До посади треба дорости – професійно, морально, ментально. Можна хотіти бути начальником, але самого бажання недостатньо.

Мені ще треба попрацювати, побути у військах, деякі речі напрацювати. Я ще не все зробив на своїй посаді. Так само не вважаю правильним надто швидко піднімати молодого командира, якщо він не встиг повністю опанувати попередню посаду. Він може добре розуміти, як вести бій, як зайняти позицію. Але управління військами – це ще й господарство, ресурси, технології, інновації. До цього треба бути готовим. Можна прочитати всі книжки й не вміти керувати підлеглими. А можна правильно добирати людей, розподіляти роботу, спрямовувати їх і берегти. Менеджмент дуже важливий.

Які у вас робочі стосунки з генералом Драпатим?

Легко спілкуємося. Є можливість висловити свою думку, дати пропозиції, обговорити бачення. Це важливо для командирів. Кожен має свій досвід, свій підхід до війни, до підготовки, до управління.

Свобода пропонувати рішення справді позначається на результаті операцій?

Так. У нас був випадок, коли ми запропонували своє бачення подальших дій. Розуміли, що за іншого варіанта можемо не встигнути за часом, а потім умови зміняться й діяти буде набагато важче, із більшими втратами.

Обговорили це з Головнокомандувачем, дійшли згоди. Він затвердив наше рішення, повірив у те, що ми запропонували. І воно дало результат. Те, що ми обіцяли, майже все виконали. Це спільне рішення: ти пропонуєш своє бачення, обґрунтовуєш його, отримуєш підтримку й працюєш.

Що допомагає триматися самому?

Люди. Я дуже вмотивований щоразу, коли бачу десантників. Те, як вони діють на полі бою. Коли бачиш пораненого бійця, який продовжує триматися, думає про інших, – розумієш...

При цьому військові, мабуть, найбільше хочуть, щоб війна закінчилася?

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Звичайно. Ми хочемо, щоб наші хлопці більше не гинули. Ми не проти припинення вогню, готові зупинитися. Але треба, щоб справді зупинилася війна. Якщо просто перестати чинити опір, це не означає, що противник відмовиться від своїх намірів. Тому ми маємо триматися й захищатися. У 20-му столітті нам довелося вчитися на помилках. І зараз ми маємо їх врахувати. І Україна і наші партнери мають чітко розуміти, що для Кремля не стоїть питання Донбасу і навіть лівобережжя. Вони йтимуть до тих пір, доки зможуть. Є втома, але є і незламність. Саме ми маємо їх зупинити.

Якщо підсумувати – що для вас ДШВ?

Це частина моєї ідентичності. Я закінчив факультет ДШВ. Все життя служив і воював в ДШВ. Пройшов всі щаблі до командувача. Це моя велика родина, мої бойові побратими, яких я ціную і люблю.І це елітна частина збройних сил України, якою маю честь командувати.

Після цієї розмови найбільше запам’ятовується його спокійне «треба ще попрацювати». Апостол пишається ДШВ, їхніми людьми й культурою, але так само вимогливо говорить про власну готовність до більшої відповідальності. У час суспільної втоми ця зосередженість на роботі, людях і результаті дає те, чого так бракує: відчуття, що ми вистоїмо.



