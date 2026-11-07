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Росіяни знову атакують ракетами Київ та околиці столиці

Моніторинги повідомляють про застосування "Цирконів".

Росіяни знову атакують ракетами Київ та околиці столиці
Запуски "Цирконів"
Фото: topspb.tv

Близько 1 години ночі росіяни розпочали нову хвилю ракетної атаки по Києву та столичному регіону. Повітряні Сили повідомляють про цілі у напрямку столиці, Броварів та Макарова.

За інформацією моніторингових каналів, йдеться про ракети типу "Циркон", запущені з Курська та Брянська. Цілями для ворога є цивільні об'єкти енергетики та теплопостачання. Загальна кількість ракет - близько 20.

У Києві пролунали сильні вибухи. Мер Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях.

У КМВА повідомили, що попередньо в Солом'янському районі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та будівлю дитячого садочку. Відомо про двох постраждалих.

Ще до початку нової доби росіяни вже застосували по столиці щонайменше шість балістичних ракет.

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