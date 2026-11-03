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Росіяни атакують Україну ракетами і БПЛА

Швидкісні цілі були зафіксовані на Дніпропетровщині і Київщині.

Росіяни атакують Україну ракетами і БПЛА
Фото: BBC

Близько 3 години ночі росіяни розпочали ракетну атаку по Україні. Повітряні Сили повідомили про балістичну загрозу для Дніпра, Харкова, Києва.

За інформацією моніторингових каналів, "Іскандери" та "Циркони" було запущено з Брянська та Курська в напрямку Дніпропетровщини, Київщини та Вінничини.

Також відомо про зліт російських стратегічних бомбардувальників, здатних здійснювати запуск крилатих ракет. 

Упродовж вечора та ночі триває атака ударними безпілотниками.

Президент Володимир Зеленський попереджав про підготовку росіянам масованого обстрілу.

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