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Окупанти атакували Київ балістикою: є влучання (оновлено)

Зафіксовано влучання в Дарницькому районі.

Окупанти атакували Київ балістикою: є влучання (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Близько 22:40 Київ опинився під атакою ворожої балістики.

Про це повідомили в Повітряних Силах. 

Росіяни застосували щонайменше 6 ракет.

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Вибухи в столиці підтвердив і міський голова Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці.Місто під атакою балістики.Перебувайте в укриттях", - написав він в Telegram.

В Дарницькому районі Києва зафіксовано влучання в складські будівлі. На місці виникла пожежа.

У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. Частково зруйнована будівля магазину. Виникло загоряння, яке локалізували. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку.

Іще за однією адресою в Дніпровському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та автівки в дворі будинку.

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