Сьогодні, 29 жовтня, російська армія атакувала обʼєкт транспортної інфраструктури у Дніпрі. Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа. Станом на 12:20 відомо про 13 загиблих і 10 поранених.
За інформацією мера міста Бориса Філатова, росіяни вдарили дроном по цивільному електропотягу. Станом на 11:20 відомо про 13 жертв і п'ятьох поранених. В Укрзалізниці розповіли, що ворог вдарив реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в обласному центрі.
Оновлення. Троє людей госпіталізовані у важкому стані. Серед них – 11-річний хлопчик. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.
Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя.
Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди, кажуть у перевізника.
На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.
«13 людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Дістали поранень щонайменше пʼятеро. Медики надають усім необхідну допомогу», – сказав Ганжа.
- 15-річна дівчина поранена через атаку росіян на Павлоград.