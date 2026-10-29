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Ворог атакував вокзал у Дніпрі. Загинули 13 людей (оновлено)

Ворог вдарив реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в обласному центрі. 

Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.
Фото: ДСНС
Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.

Сьогодні, 29 жовтня, російська армія атакувала обʼєкт транспортної інфраструктури у Дніпрі. Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа. Станом на 12:20 відомо про 13 загиблих і 10 поранених.

За інформацією мера міста Бориса Філатова, росіяни вдарили дроном по цивільному електропотягу. Станом на 11:20 відомо про 13 жертв і п'ятьох поранених. В Укрзалізниці розповіли, що ворог вдарив реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в обласному центрі. 

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Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.
Фото: ДСНС
Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.

Оновлення. Троє людей госпіталізовані у важкому стані. Серед них – 11-річний хлопчик. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.
Фото: ДСНС
Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.

Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.
Фото: ДСНС
Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.

Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя.

Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди, кажуть у перевізника. 

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

«13 людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Дістали поранень щонайменше пʼятеро. Медики надають усім необхідну допомогу», – сказав Ганжа.

Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.
Фото: ДСНС
Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.

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