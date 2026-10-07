Росія завдає ракетних ударів по Києву, Дніпру та інших містах

Уночі 7 жовтня після ударів дронами росіяни розпочали ракетну атаку. Про рух ракет у бік столиці попередили Повітряні сили.
Крім балістики, ворог провів запуск крилатих ракет з моря та підняв в небо стратегічну авіацію. Також росіяни запустили балістику в бік Дніпра, є інформація про атаку по Полтавській і Харківській областях.
Наслідки в Києві
Близько 4 години стало відомо, що в Дарницькому районі горіли на відкритій території, а в Шевченківському зафіксували влучання в нежитлову забудову.
Першу інформацію мер Віталій Кличко надав близько 3:30. За попередніми даними, в Подільському районі пошкоджено складську будівлю, а в Оболонському – влучання в нежитлову забудову.
«Екстрені служби прямують на місця», – сказав міський голова.
Наслідки в Дніпрі
Станом на 4,20 відомо про пошкодження промислового підприємства.
«Інформацію про постраждалих уточнюємо. Загроза триває. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях», – повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
- Про загрозу нового комбінованого удару напередодні застерігав президент. Дронові атаки і удари ракетами по півдню і прифронтових регіонах ворог проводить фактично щоденно.