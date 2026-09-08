У Солом’янському районі Києва внаслідок ворожої атаки сталося загоряння офісної будівлі. Попередньо, є постраждалі.
Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко, а також пресслужба КМВА.
Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі. Також зафіксували руйнування. Наразі з верхніх поверхів будинку евакуюють людей.
Раніше медики отримали виклики до Шевченківського та Солом’янського районів столиці. Бригади виїхали за адресами. Згодом Кличко повідомив про повторне влучання у складські будівлі в Шевченківському районі.
На місці спалахнула пожежа. Екстрені служби вже працюють над її ліквідацією
У столиці оглошували жовтий рівень небезпеки через загрозу ударних безпілотників.
- Вночі 8 вересня Росія атакувала Київ дронами, крилатими ракетами та балістикою. Внаслідок атаки загинули двоє людей, постраждали 12 мешканців міста. 5 поранених госпіталізували, двоє з них – у тяжкому стані, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Вранці продовжилась атака дронами.