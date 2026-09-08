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Обстріли Києва: у Шевченківському районі горять склади, в Солом'янському – офісна будівля (оновлено)

Також після обстрілу медиків викликали у Шевченківський район столиці.

Обстріли Києва: у Шевченківському районі горять склади, в Солом'янському – офісна будівля (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: United24

У Солом’янському районі Києва внаслідок ворожої атаки сталося загоряння офісної будівлі. Попередньо, є постраждалі.

Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко, а також пресслужба КМВА.

Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі. Також зафіксували руйнування. Наразі з верхніх поверхів будинку евакуюють людей.

Раніше медики отримали виклики до Шевченківського та Солом’янського районів столиці. Бригади виїхали за адресами. Згодом Кличко повідомив  про повторне влучання у складські будівлі в Шевченківському районі.

На місці спалахнула пожежа. Екстрені служби вже працюють над її ліквідацією

У столиці оглошували жовтий рівень небезпеки через загрозу ударних безпілотників.

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