Також після обстрілу медиків викликали у Шевченківський район столиці.

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У Солом’янському районі Києва внаслідок ворожої атаки сталося загоряння офісної будівлі. Попередньо, є постраждалі.

Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко, а також пресслужба КМВА.

Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі. Також зафіксували руйнування. Наразі з верхніх поверхів будинку евакуюють людей.

Раніше медики отримали виклики до Шевченківського та Солом’янського районів столиці. Бригади виїхали за адресами. Згодом Кличко повідомив про повторне влучання у складські будівлі в Шевченківському районі.

На місці спалахнула пожежа. Екстрені служби вже працюють над її ліквідацією

У столиці оглошували жовтий рівень небезпеки через загрозу ударних безпілотників.