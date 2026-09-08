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Росіяни атакують Київ балістикою, БПЛА і крилатими ракетами (оновлено)

У столиці повітряна тривога безперервно триває вже 10 годин.

Росіяни атакують Київ балістикою, БПЛА і крилатими ракетами (оновлено)
Російські стратегічні бомбардувальники
Фото: EPA/UPG

За інформацією командування Повітряних Сил, росіяни провели пуски крилатих ракет X-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160МС.

Крилаті ракети вже увійшли в повітряний простір України і тримають курс на Київ.

Водночас триває ворожа атака реактивними безпілотниками, також упродовж ночі декілька разів оголошували про балістичну загрозу, відбулися пуски в напрямку столиці. З кораблів в акваторії Чорного моря здійснено пуски "Калібрів".

Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Соломʼянському районі Києва фіксується падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок, є виклик медиків. Також на іншій локації відомо про руйнування 3-поверхового житлового будинку. У Дарницькому районі уламками пошкоджено автомобіль.

Мер Віталій Кличко розповів, що у Голосіївському районі пожежа на території навчального закладу. Також попередньо заблоковані люди в житловому будинку. У Подільському та Дарницькому районах загоряння на нежитлових територіях.

У Києві повітряна тривога "червоного" рівня, яка сповіщає про ракетну або комбіновану небезпеку, триває безперервно вже 10 годин.

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