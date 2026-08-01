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Росіяни атакують Київ балістикою і "Цирконами" (доповнюється)

Знову ракетна небезпека для столиці.

Росіяни атакують Київ балістикою і "Цирконами" (доповнюється)
Ракета "Циркон"
Фото: topspb.tv

Близько 1:30 росіяни розпочали чергову комбіновану ракетну атаку на Київ. За інформацією моніторингових каналів, застосовують балістичні ракети та "Циркони" з Брянська, Курська та Воронежа.

Мер Віталій Кличко попередив про атаку та закликав містян залишатися в укриттях. Очевидці повідомляють про масштабні пожежі і проблеми зі світлом у деяких районах столиці. У Солом'янському районі, як повідомляє Київська міська військова адміністрація, сталося загоряння у 6-поверховій будівлі.

За повідомленням Повітряних Сил, ракети на Київ летять з Чернігівщини та Полтавщини.

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