Росіяни вчора та сьогодні атакували дронами Миколаївщину. Постраждали люди

Під атаками була портова інфраструктура, пошкоджені три цивільні судна і заклад торгівлі.

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Російська армія вчора та сьогодні, 27 липня, атакувала Миколаївську область безпілотниками різних типів. Поранені люди. Пошкоджені судна.

Про це написав у телеграмі в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

Учора та сьогодні вранці ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою була портова інфраструктура Миколаївського району. Поранений 50-річний чоловік, його госпіталізували. Стан постраждалого – тяжкий. Пошкоджені три цивільні судна.

Учора та сьогодні вранці ворог атакував ударними БпЛА типу «Молнія» Снігурівську громаду Баштанського району. Внаслідок одного з обстрілів у с. Євгенівці поранена 45-річна жінка та 57-річний чоловік. Їх госпіталізували. Станом на ранок чоловік перебуває у стабільному стані, жінка – у стабільно тяжкому. Пошкоджений заклад торгівлі.

Учора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. Постраждалих немає.