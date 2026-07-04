У Краматорську поранені три людини через атаку РФ

Щонайменше три людини постраждали внаслідок атаки по Краматорську.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, серед поранених — дитина 2015 року народження.
«Сьогодні близько 16 години росіяни ударили по торгівельному закладу в середмісті. Це звичайний міський простір, куди люди приходять у своїх справах. Саме по таких місцях росіяни б’ють свідомо — щоб калічити цивільних, сіяти страх і руйнувати життя там, де не можуть перемогти військово», - зауважив очільник області.
- Минулої доби російські війська на Донеччині вбили п'ятьох мирних жителів, ще 12 людей отримали поранення.