У Краматорську поранені три людини через атаку РФ

Щонайменше три людини постраждали внаслідок атаки по Краматорську.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, серед поранених — дитина 2015 року народження.

«Сьогодні близько 16 години росіяни ударили по торгівельному закладу в середмісті. Це звичайний міський простір, куди люди приходять у своїх справах. Саме по таких місцях росіяни б’ють свідомо — щоб калічити цивільних, сіяти страх і руйнувати життя там, де не можуть перемогти військово», - зауважив очільник області.