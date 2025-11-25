Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Запоріжжя, є поранені

Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Росіяни атакували Запоріжжя, є поранені
Наслідки російського удару по Запоріжжю 25 листопада 2025 року
Фото: Іван Федоров

Ввечері 25 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхових будинки у різних районах Запоріжжя”, - написав Федоров. 

Глава ОВА додав, що в результаті атаки окупантів зайнялися підприємство та магазин. 

Пізніше він додав, що росіяни поранили чотирьох людей, а пошкдження отримали щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Також понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.
﻿
