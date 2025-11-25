Росіяни атакували Запоріжжя, є поранені

Наслідки російського удару по Запоріжжю 25 листопада 2025 року

Ввечері 25 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхових будинки у різних районах Запоріжжя”, - написав Федоров.

Глава ОВА додав, що в результаті атаки окупантів зайнялися підприємство та магазин.

Пізніше він додав, що росіяни поранили чотирьох людей, а пошкдження отримали щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Також понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.