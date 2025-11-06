Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Восьмеро мешканців Кам'янського на Дніпропетровщині постраждали через агресію РФ

Ворог пошкодив багатоповерхівку, авто, інфраструктуру.

Восьмеро мешканців Кам'янського на Дніпропетровщині постраждали через агресію РФ
наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 6 листопада російські війська масовано атакували дронами місто Кам'янське на Дніпропетровщині. Постраждали восьмеро людей. 

Про це повідомив в.о. начальника ОВА Власдилав Гайваненко. 

У місті виникли кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки
наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російської атаки

БпЛА агресор вдарив також по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства.

По Нікопольщині російська армія продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.

Над областю сили ППО знищили 13 безпілотників.

  • Раніше окупанти поранили у області двох дітей. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies