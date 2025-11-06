У ніч на 6 листопада російські війська масовано атакували дронами місто Кам'янське на Дніпропетровщині. Постраждали восьмеро людей.

Про це повідомив в.о. начальника ОВА Власдилав Гайваненко.

У місті виникли кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російської атаки

БпЛА агресор вдарив також по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства.

По Нікопольщині російська армія продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.

Над областю сили ППО знищили 13 безпілотників.