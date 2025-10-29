Росіяни вранці атакували заклад охорони здоров’я у Херсоні. Серед постраждалих є дитина

Сьогодні, 29 жовтня, близько 09.20 російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли заклад охорони здоров’я у Дніпровському районі Херсона. Постраждали медпрацівники та дитина.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Жінки 56 та 66 років у стані середньої тяжкості: у обох мінно-вибухові травми та уламкові поранення. 41-річний чоловік отримав тяжкі ушкодження. У нього, окрім мінно-вибухової травми, уламкові поранення голови та грудної клітини.

9-річна дівчинка дістала легкі ушкодження — мінно-вибухову травму та поранення ноги. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.