Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Росіяни вранці атакували заклад охорони здоров’я у Херсоні. Серед постраждалих є дитина

Поранені медпрацівники. 

Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Сьогодні, 29 жовтня, близько 09.20 російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли заклад охорони здоров’я у Дніпровському районі Херсона. Постраждали медпрацівники та дитина.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Жінки 56 та 66 років у стані середньої тяжкості: у обох мінно-вибухові травми та уламкові поранення. 41-річний чоловік отримав тяжкі ушкодження. У нього, окрім мінно-вибухової травми, уламкові поранення голови та грудної клітини.

9-річна дівчинка дістала легкі ушкодження — мінно-вибухову травму та поранення ноги. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
