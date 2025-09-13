«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ГоловнаСуспільствоВійна

Дрони атакували нафтопереробний завод в Уфі за 1500 км від України

Після атаки спалахнула пожежа.

Дрони атакували нафтопереробний завод в Уфі за 1500 км від України
НПЗ в Уфі після дронової атаки, 13 вересня 2025
Фото: росмедіа

Сьогодні, 13 вересня, в Башкортостані безпілотники атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод, який знаходиться за 1500 км від України. 

Про це повідомляють російські медіа та місцевий губернатор Радій Хабіров. 

У телеграм-каналах з’явились фото та відео удару безпілотника та пожежі на території нафтозаводу. 

Хабіров заявив, що охорона заводу відкрила вогонь по безпілотнику. Дрон впав на території заводу, а потім був збитий ще один. Виникла пожежа. Губернатор стверджує, що загиблих та постраждалих немає.

Росавіації оголошувала про припинення роботи аеропорту Уфи.

Ново-Уфимський НПЗ належить "Башнафті", яка є дочірньою компанією "Роснефти". 

Нагадаємо, напередодні дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб РФ — порт “Приморськ”. Відвантаження нафти було призупинено.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies