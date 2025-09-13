НПЗ в Уфі після дронової атаки, 13 вересня 2025

Сьогодні, 13 вересня, в Башкортостані безпілотники атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод, який знаходиться за 1500 км від України.

Про це повідомляють російські медіа та місцевий губернатор Радій Хабіров.

У телеграм-каналах з’явились фото та відео удару безпілотника та пожежі на території нафтозаводу.

Хабіров заявив, що охорона заводу відкрила вогонь по безпілотнику. Дрон впав на території заводу, а потім був збитий ще один. Виникла пожежа. Губернатор стверджує, що загиблих та постраждалих немає.

Росавіації оголошувала про припинення роботи аеропорту Уфи.

Ново-Уфимський НПЗ належить "Башнафті", яка є дочірньою компанією "Роснефти".

Нагадаємо, напередодні дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб РФ — порт “Приморськ”. Відвантаження нафти було призупинено.