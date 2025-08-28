Унаслідок ударів по столиці є загиблі і поранені

У Києві внаслідок атаки вночі 28 серпня є загиблі: станом на 4:59 відомо про трьох жертв, в тому числі дитину. Про це розповіли в Київській міські військовій адміністрації. Поранені ще щонайменше девʼятеро людей. Дані уточнюють.

Наслідки ударів зафіксовані в Дніпровському, Дарницькому, Шевченківському і Соломʼянському районах столиці. Про це повідомляли мер міста Віталій Кличко і начальник Київської міської військової адміністоації.



Там ворог поцілив по 25-поверховому будинку, пошкоджено дитсадок, на парковці спалахнули машини.



У Шевченківському є пошкодження у трьох локаціях. Спалахнув житловий будинок і ушкоджено офісну будівлю, навчальний заклад.

У Соломʼянському загорілася приватна оселя.

У Дарницькому пошкодження не менше як у шести локаціях. Постраждали житлові будинки 5, 16 поверхів, дитсадок. У приватні будинки влучили уламки. За попередніми даними мера міста, є руйнування з першого по пʼятий поверхи в пʼятиповерхівці.

