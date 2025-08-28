Уночі та на світанку 28 серпня Росія влаштувала багатогодинну атаку на столицю. Била різними типами зброї: дронами, балістичними і крилатими ракетами, "Кинджалами".

Фото: Зоряна Стельмах Рятувальники на місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

У Києві внаслідок атаки вночі 28 серпня є загиблі та поранені. Станом на 23:00 відомо про 22 жертви, написав голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Серед жертв – четверо дітей. Раніше повідомляли про трьох убитих дітей віком 2, 17 і 14 років. Мер міста Віталій Кличко уточнив, що постраждали 63 людини, з них - 11 дітей.

"Під завалами, за інформацією служб, ще може бути до 10 осіб", - заявив Ткаченко.

Одна людина загинула в Шевченківському районі, решта в Дарницькому, де росіяни вдарили по п'ятиповерхівці. До лікарень потрапили не менше трьох дітей, а загалом поранені 10 неповнолітніх.

Станом на 11 годину було відомо про десятьох зниклих безвісти і 13 загиблих. Рятувальні роботи тривають у п'яти локаціях у Дарницькому, Шевченківському і Деснянському районах.

29 серпня в столиці оголошено днем трауру по загиблих.

Наслідки ударів зафіксовані в Дніпровському, Дарницькому, Шевченківському, Святошинському, Деснянському, Оболонському, Голосіївському, Солом'янському районах столиці. Тобто в 8 з 10.

Зі свого боку, український тенісист-професіонал Сергій Стаховський повідомив, що “військовою” ціллю, по якій вдарила ракетами Росія цієї ночі, є приватна школа, яка існувала понад 30 років, а також дитячий садочок, у який ходив свого часу спортсмен.

Фото: МВС Зруйнований під'їзд житлового будинку пісдя атаки рф

Фото: МВС Рятувальники надають допомогу постраждалому на місці удару.

"На одній із локацій працюємо з Головою ДСНС. Рятувально-пошукові операції в активній фазі. Оперативна обстановка динамічно змінюється. Залучаємо авіацію ДСНС до гасіння пожеж", – розповів близько 6:20 міністр внутрішніх справ.

"З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди. Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники. Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських", – уточнив інформацію Клименко близько 7:30.

У центрі міста відбулося влучання в торгівельний центр, повідомив Кличко після 6 ранку. Атака на столицю тривала багато годин, і в кожну з хвиль були пошкодження. Тривога була оголошена о 21:24 і тривала по 6:24.

Судячи з опублікованого головою Офісу президента відео, є пошкодження в самому центрі міста, в районі НСК "Олімпійський".

Загалом є руйнування в 20 локаціях, а житлова забудова найбільше постраждала на лівому березі міста.

Фото: МВС На місці удару по житловій будівлі в Дарницькому районі.

Фото: МВС На місці удару по житловій будівлі в Дарницькому районі.

Дніпровський район

Ворог поцілив по 25-поверховому будинку, пошкоджено дитсадок, на парковці спалахнули машини.

"У Дніпровському районі уламки впали на триповерхову офісну будівлю, із загорянням. Також сталися пожежі у 25-поверховому та 9-поверховому будинках. Та падіння уламків на територію дитсадка, із загорянням. На стоянці палали автівки", – повідомив мер Віталій Кличко.

Шевченківський

Є пошкодження у багатьох локаціях. Спалахнув житловий будинок і ушкоджено офісну будівлю, навчальний заклад. Згодом загорілися машини, і вогонь з них перекинувся на нежитлову забудову. Потім пошкоджень зазнав ще один будинок.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки удару рф в Шевченківському районі.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки удару рф в Шевченківському районі.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки удару рф в Шевченківському районі.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки удару рф в Шевченківському районі.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки удару рф в Шевченківському районі.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки удару рф в Шевченківському районі.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки удару рф в Шевченківському районі.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки удару рф в Шевченківському районі.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки удару рф в Шевченківському районі.

Голосіївський

Пошкодження щонайменше у десяти локаціях. Більшість з них виникла внаслідок атаки ворога вже на світанку.

Солом'янський

Внаслідок падіння уламків загорілася приватна оселя.

Деснянський

Впали уламки. Загорівся будинок.



Святошинський

У двір девʼятиповерхівки упав безпілотник.

Оболонський

За попередніми даними, пошкоджено офіси.

Дарницький

Пошкодження не менше як у шести локаціях. Постраждали житлові будинки 5, 16 поверхів, дитсадок. У приватні будинки влучили уламки. Є руйнування з першого по пʼятий поверхи в пʼятиповерхівці.

Фото: Зоряна Стельмах На місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах На місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах На місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах На місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах Врятований котие на місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах На місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах Пошуковий собака на місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах На місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах На місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах На місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах На місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах На місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах На місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах На місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.

Фото: Зоряна Стельмах На місці удару по п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва.