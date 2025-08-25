Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
​Дрони РФ атакували дві громади Сумщини

На місцях влучань зайнялися пожежі.

Наслідки російської атаки
Фото: Сумська ОВА

Російські безпілотники атакували дві громади Сумської області. На місцях влучань зайнялися пожежі.

Про це розповів начальник ОВА Олег Григоров. 

"Майже майже добу триває масована атака рф по Сумщині. Знову ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади. Також є влучання на території Роменської громади", – написав він у телеграмі. 

Попередньо в обох громадах без жертв, інформацію щодо постраждалих уточнюють.

На місцях влучань – пожежі. Триває обстеження та ліквідація наслідків. 
