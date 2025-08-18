​У Харкові через атаку російського дрона загинули люди, зокрема дитина (оновлено)

Вранці 18 серпня росіяни атакували Індустріальний район Харкова дроном. Загинули четверо людей, серед них – дитина. У ОВА кажуть, що це – 1,5-річна дівчинка.

Про це пишуть начальник ОВА Олег Синєгубов та харківський міський голова Ігор Терехов. У облпрокуратурі повідомили, що було 5 влучань по багатоквартирному житловому будинку. О 07:53 Терехов повідомив, що під завалами будинку знайшли ще одне тіло людини, вбитої на світанку ворожим дроном.Таким чином загиблих вже четверо, серед них одна дитина.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російського обстрілу

Станом на 07:00 відомо про близько 17 постраждалих. Шестеро із них – це діти. Серед них 10-річний хлопчик, 6-річні дівчинка і хлопчик, 17-річна дівчина та 16-річний хлопець, які потребують допомоги лікарів. Загинув 45-річний чоловік, 55-річна жінка та дитина.

Оновлення. Станом на 07:15, за попередньою інформацією, під завалами все ще знаходяться люди, уточнюють їхню кількість. Пошуково-рятувальна операція триває.

О 06:45, за попередньою інформацією, рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матірʼю загиблої дитини.

У ОВА розповіли, що ворог поцілив 4 БпЛА типу «Герань-2» в 5-ти поверховий багатоквартирний житловий будинок.

Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксували руйнування перекриттів та обвали.

Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів. Також зафіксували влучання в землю двох ворожих БпЛА типу «Герань-2» також в Індустріальному районі.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки