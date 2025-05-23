РФ вдарила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси, одна людина загинула, вісім зазнали поранень

Росія вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Одна людина загинула, 8 поранені.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлого…", — каже Кіпер.

Ще вісім людей отримали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеня важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

"Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття!", — наголошкує очільник ОВА.