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РФ вдарила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси, одна людина загинула, вісім зазнали поранень

Четверо людей у важкому стані.

РФ вдарила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси, одна людина загинула, вісім зазнали поранень
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Росія вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Одна людина загинула, 8 поранені. 

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлого…", — каже Кіпер.

Ще вісім людей отримали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеня важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

"Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття!", — наголошкує очільник ОВА.

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