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Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок атаки в Київській області

Загиблим є водій вантажівки. 

Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок атаки в Київській області
У Київській області внаслідок атаки є загиблий та поранені
Фото: Поліція Київської області у Facebook

Унаслідок російської атаки вночі в Київській області загинула людина, ще четверо поранені. Станом на 7:30 відомо про пошкодження шести приватних осель, господарської будівлі та автомийки. Горів і трав'яний настил, повідомили в поліції.

Загиблим є водій вантажівки, поінформували в Київській ОВА. Він загинув на місці.

Троє інших постраждалих – у приватному будинку, де внаслідок падіння уламків виникла пожежа покрівлі. 

Наслідки атаки
Фото: Поліція Київської області у Facebook
Наслідки атаки

Наслідки атаки
Фото: Поліція Київської області у Facebook
Наслідки атаки

Серед поранених – хлопець 16 років. Його довелося госпіталізувати. Батько і мати юнака лікуватимуться вдома.

Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Вона госпіталізована до місцевої лікарні. 

"За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", – повідомили правоохоронці. 

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