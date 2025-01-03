Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок атаки в Київській області

У Київській області внаслідок атаки є загиблий та поранені

Унаслідок російської атаки вночі в Київській області загинула людина, ще четверо поранені. Станом на 7:30 відомо про пошкодження шести приватних осель, господарської будівлі та автомийки. Горів і трав'яний настил, повідомили в поліції.

Загиблим є водій вантажівки, поінформували в Київській ОВА. Він загинув на місці.

Троє інших постраждалих – у приватному будинку, де внаслідок падіння уламків виникла пожежа покрівлі.

Фото: Поліція Київської області у Facebook Наслідки атаки

Фото: Поліція Київської області у Facebook Наслідки атаки

Серед поранених – хлопець 16 років. Його довелося госпіталізувати. Батько і мати юнака лікуватимуться вдома.

Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Вона госпіталізована до місцевої лікарні.

"За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", – повідомили правоохоронці.