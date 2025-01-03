Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок атаки в Київській області

Унаслідок російської атаки вночі в Київській області загинула людина, ще четверо поранені. Станом на 7:30 відомо про пошкодження шести приватних осель, господарської будівлі та автомийки. Горів і трав'яний настил, повідомили в поліції.
Загиблим є водій вантажівки, поінформували в Київській ОВА. Він загинув на місці.
Троє інших постраждалих – у приватному будинку, де внаслідок падіння уламків виникла пожежа покрівлі.
Серед поранених – хлопець 16 років. Його довелося госпіталізувати. Батько і мати юнака лікуватимуться вдома.
Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Вона госпіталізована до місцевої лікарні.
"За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", – повідомили правоохоронці.