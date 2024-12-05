У грудні 18-річні українці почнуть отримувати у Дії гроші на книги

Кошти можна буде використати протягом трьох місяців.

У грудні 18-річні українці зможуть отримати гроші на книги у Дії.

Про це повідомили у Мінцифри.

"Уряд ухвалив постанову про запуск єКниги в застосунку Дія. 18-річні українці отримають фінансову допомогу в розмірі 908 гривень. Ці кошти можна буде витратити на придбання книг українською мовою – у паперовій, електронній формі чи аудіоформаті", – йдеться у повідомленні міністерства.

Протягом 3-х місяців після зарахування коштів їх необхідно використати в книгарнях, що доєднались до програми.

Оформити заявку та отримати допомогу можна буде онлайн через застосунок Дія.

Для цього необхідно буде виконати такі кроки:

Авторизуватися у застосунку Дія.

Обрати послугу.

Відкрити спеціальний рахунок для зарахування допомоги.

Використати кошти у книгарнях, що беруть участь у програмі, протягом трьох місяців.

Якщо кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.Послуга доступна для громадян України, які досягли 18-річчя з 2024 року.