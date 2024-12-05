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У грудні 18-річні українці почнуть отримувати у Дії гроші на книги

Кошти можна буде використати протягом трьох місяців. 

У грудні 18-річні українці почнуть отримувати у Дії гроші на книги
Фото ілюстративне

У грудні 18-річні українці зможуть отримати гроші на книги у Дії.

Про це повідомили у Мінцифри.

"Уряд ухвалив постанову про запуск єКниги в застосунку Дія. 18-річні українці отримають фінансову допомогу в розмірі 908 гривень. Ці кошти можна буде витратити на придбання книг українською мовою – у паперовій, електронній формі чи аудіоформаті", – йдеться у повідомленні міністерства.

Протягом 3-х місяців після зарахування коштів їх необхідно використати в книгарнях, що доєднались до програми.

Оформити заявку та отримати допомогу можна буде онлайн через застосунок Дія.

Для цього необхідно буде виконати такі кроки:

  • Авторизуватися у застосунку Дія.
  • Обрати послугу.
  • Відкрити спеціальний рахунок для зарахування допомоги.
  • Використати кошти у книгарнях, що беруть участь у програмі, протягом трьох місяців.

Якщо кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.Послуга доступна для громадян України, які досягли 18-річчя з 2024 року. 

  • Ще у червні Зеленський підписав закон про впровадження сертифікатів для молоді на купівлю книг та відшкодування книгарням за оренду. Парламент ухвалив цей документ 22 травня. 
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