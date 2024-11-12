У Кривому Розі з-під завалі будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)

У Кривому Розі з-під завалів п'ятиповерхівки, по якій вчора вдарили росіяни, дістали трьох загиблих дітей.

Загалом ракетний удар убив чотирьох людей. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Спершу в ОВА повідомили про те, що знайшли тіла двох діток, а ще одного малюка продовжували шукати. Однак його теж знайшли убитим.

За даними медіа "Свої", всі чотири жертви – це одна родина. Вижив лише чоловік, а його дружину та трьох діток убила Росія. Найменшій жертві – два місяці.

"Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена", – сказав Лисак.

Обстріли Дніпропетровської області не припиняються. Вночі працювала ППО, а по Кам'янському району ворог вдарив донами. На ранок росіяни також обстріляли Нікополь.

"Застосували дрони-камікадзе. Пошкоджені адмінбудівля та СТО", – сказав він.