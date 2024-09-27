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Росія атакувала Кривий Ріг. Влучання – по адмінбудівлі (оновлено)

У місті пролунав вибух. 

Росія атакувала Кривий Ріг. Влучання – по адмінбудівлі (оновлено)

Російська армія вранці 27 вересня атакувала Кривий Ріг. Про вибух у місті голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За уточненими даними, росіяни вдарили по адміністративній будівлі. Під завалами можуть бути люди.

О 09:15 в Telegram Повітряних сил повідомили про балістику на Кривий Ріг.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав не поширювати деталі про атаку.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – написав він. 

Після атаки на Кривий Ріг ворог запустив КАБи по Сумській області. 

  • Дніпропетровську область ворог атакував і вночі – вдарив по Дніпру. Пошкоджено промисловість. 
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