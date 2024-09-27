Росія атакувала Кривий Ріг. Влучання – по адмінбудівлі (оновлено)

Російська армія вранці 27 вересня атакувала Кривий Ріг. Про вибух у місті голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За уточненими даними, росіяни вдарили по адміністративній будівлі. Під завалами можуть бути люди.

О 09:15 в Telegram Повітряних сил повідомили про балістику на Кривий Ріг.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав не поширювати деталі про атаку.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – написав він.

Після атаки на Кривий Ріг ворог запустив КАБи по Сумській області.