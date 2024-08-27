На війні з російськими окупантами загинули щонайменше 20 добровольців із Балтійських держав та Північних країн, - ЗМІ

Серед загиблих - вісім громадян Швеції, п’ять - Фінляндії, троє громадян Естонії, також є загиблі данець, норвежець, латвієць та литовець.

На війні з російськими окупантами загинули щонайменше 20 добровольців із Балтійських держав та Північних країн

Щонайменше 20 добровольців із Балтійських держав та Північних країн загинули на війні з російською окупаційною армією.

Про це повідомляє ERR.

Зокрема, за даними Міноборони Швеції, з 24 лютого 2022 року загинули вісім шведів, які воювали на боці України.

Також в Україні загинули п'ять фінських добровольців, щонайменше один данець і норвежець.

В лютому цього року стало відомо про загибель першого литовського добровольця, ще кілька литовців зазнали поранень. А у жовтні минулого року Латвійська національна телерадіокомпанія повідомила про смерть першого латвійського добровольця в Україні.

Крім того, серед добровольців, які вирушили воювати в Україну з Естонії, загинуло троє чоловіків. Іво Юрак було вбито у березні 2023 року, Танель Криггуль – наприкінці вересня, а Мартін Яагер – у червні цього року.