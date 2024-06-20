Росіяни проводять русифікацію освіти на окупованих територіях, - Human Rights Watch

Російська окупаційна адміністрація нав’язує російську навчальну програму та кремлівську пропаганду в українських школах на окупованих територіях. Також вона карає працівників шкіл, якщо вони відмовляються виконувати російську програму.

Про це повідомляє Human Rights Watch.

У 66-сторінковому звіті “Освіта в окупації: примусова русифікація шкільної системи на окупованих українських територіях” задокументовано порушення російською владою міжнародного права щодо права на освіту на колишніх окупованих територіях Харківської області та інших регіонах України, які залишаються під російською окупацією.

Зокрема, російська влада примусово змінила навчальну програму та помстилася шкільному персоналу, який відмовився внести такі зміни, погрозами, затриманнями та навіть тортурами.

Також окупаційна влада погрожувала батькам, чиї діти вивчали українську програму онлайн.

“Росія повинна припинити відмовляти українським дітям у їхньому праві на освіту, яке гарантується їм міжнародним правом”, - сказав Білл Ван Есвельд, заступник директора з прав дитини Human Rights Watch.

Російська шкільна програма, нав’язана на окупованих територіях України, включає підручники історії, які виправдовують вторгнення Росії, зображують Україну під її нинішнім урядом як “неонацистську державу” та суворо обмежують навчання українською мовою.

Водночас Конвенція ООН про права дитини гарантує право дітей на освіту, яка розвиває повагу до “власної культурної ідентичності, мови та цінностей” дитини, а також до “національних цінностей” країни походження дитини.

Запровадження Росією змін в освіті на окупованих територіях порушує інші міжнародні стандарти прав людини, зокрема заборону пропаганди війни, право дитини на освіту рідною мовою та право батьків на вибір щодо освіти своїх дітей.

Крім того, в окупації українські діти проходять військову підготовку в рамках шкільної програми. Російська влада вимагає від загальноосвітніх шкіл на окупованій території України повідомляти імена учнів віком від 18 років і старше, яких вона вважає придатними для призову до збройних сил Росії.

Human Rights Watch також вважає проблематичним використання українською владою кримінального злочину “колабораціонізм” щодо українських працівників освіти, які працювали під російською окупацією. На думку правозахисників, деякі вчителі змушені були працювати під окупацією, щоб вижити.

Враховуючи контекст професії та обов’язків вчителів навчати дітей, Human Rights Watch вважає, що українська влада не повинна карати вчителів на окупованих територіях лише за те, що вони навчають дітей за російською програмою, і має переглянути своє надто широке бачення злочину колабораціонізму.

Для складання звіту Human Rights Watch опитала 42 освітян, працівників шкіл та інших посадових осіб на Харківщині після того, як російські війська залишили територію у вересні 2022 року. Також організація опитала вчителів, які були переміщеними чи втеклими з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

За оцінками українських експертів, на окупованій Росією території залишається 1 млн українських дітей шкільного віку. За даними МОН України, понад 62,4 тисячі дітей, які проживають на окупованих територіях, продовжують дистанційно навчатися в українських закладах середньої освіти.