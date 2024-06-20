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На Аскольдовій могилі невідомі пошкодили поховання трьох загиблих військових

Пошкодили могили Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка.

На Аскольдовій могилі невідомі пошкодили поховання трьох загиблих військових
Прощання із Дмитром Коцюбайлом «Да Вінчі»
Фото: Макс Требухов

В ніч на 20 червня невідомі пошкодили могили військових Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка, які поховані у Києві на Аскольдовій могилі. 

Про це повідомила бойова медикиня, волонтерка, депутатка Київради Аліна Михайлова.

На опублікованому відео видно розбиті таблички та лампадки, також невідомі побили та розмалювали портрети загиблих військових і прапори на могилах. 

"Я прошу правоохоронні органи окрім того що звернути увагу на цей інцидент -–забезпечити парк Аскольдова могила охороною. Я зверталась рік тому. Звертаюсь і зараз", – написала Михайлова у фейсбуці. 

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