На Аскольдовій могилі невідомі пошкодили поховання трьох загиблих військових

В ніч на 20 червня невідомі пошкодили могили військових Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка, які поховані у Києві на Аскольдовій могилі.

Про це повідомила бойова медикиня, волонтерка, депутатка Київради Аліна Михайлова.

На опублікованому відео видно розбиті таблички та лампадки, також невідомі побили та розмалювали портрети загиблих військових і прапори на могилах.

На могилах загиблих воїнів - Да Вінчі, Джуса, Петриченка - сьогодні вночі зробили розром



Сімʼї та друзі це відновлять



А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

"Я прошу правоохоронні органи окрім того що звернути увагу на цей інцидент -–забезпечити парк Аскольдова могила охороною. Я зверталась рік тому. Звертаюсь і зараз", – написала Михайлова у фейсбуці.