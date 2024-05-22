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РФ вдарила "Іскандером" по Покровську: загинуло подружжя, їхній 10-річний син поранений

Також поранення отримав мешканець сусіднього будинку.

РФ вдарила "Іскандером" по Покровську: загинуло подружжя, їхній 10-річний син поранений
Наслідки атаки на Покровськ
Фото: Донецька обласна прокуратура

У Покровську Донецької області в ніч на 22 травня окупанти влучили у приватний будинок. Внаслідок удару загинуло двоє людей, ще двоє, у тому числі 10-річна дитина, зазнали поранень. Попередньо, російські окупанти застосували для атаки ракету "Іскандер".

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. 

"За даними слідства, 21 травня 2024 року, о 23:00, війська рф нанесли ракетний удар по території с. Ріг м. Покровська. Влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина. Тілесні ушкодження, не сумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухову травму", – повідомили прокурори.

Наслідки удару по Покровську
Фото: Донецька обласна прокуратура
Наслідки удару по Покровську

Також від вибуху травмовано 24-річного мешканця сусіднього будинку. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надали кваліфіковану медичну допомогу. 

Через вибух пошкоджені 3 домогосподарства й газогін. 

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додали у прокуратурі. 

На Покровському напрямку точаться активні бої. Протягом минулого дня йшли бої на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, а також Прогрес. Загалом ворог уже 33 рази намагався покращити тактичне положення.

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