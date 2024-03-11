В окупованому Луганську виявили місце розташування особового складу окупантів, — "АТЕШ"

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що зафіксували місце розташування особового складу окупантів в окупованому Луганську.

Про це "АТЕШ" повідомили у Telegram.

"Агентам вдалося розвідати, що в Луганську на вулиці Оборонній 12а в готелі Турист розміщено особовий склад так званої "народної міліції" терористичної організації "ЛНР" і збройних сил РФ", — ідеться у повідомленні.

За словами партизанського руху, це чергове підтвердження того, що Росія розміщує окупантів у житлових забудовах, щоб знову звинуватити Сили оборони України в руйнуванні цивільної інфраструктури.

Координати вже передали Силам оборони України.