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В окупованому Луганську виявили місце розташування особового складу окупантів, — "АТЕШ"

Координати передали Силам оборони України.

В окупованому Луганську виявили місце розташування особового складу окупантів, — "АТЕШ"
Фото: партизанський рух "АТЕШ"

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що зафіксували місце розташування особового складу окупантів в окупованому Луганську.

Про це "АТЕШ" повідомили у Telegram.

"Агентам вдалося розвідати, що в Луганську на вулиці Оборонній 12а в готелі Турист розміщено особовий склад так званої "народної міліції" терористичної організації "ЛНР" і збройних сил РФ", — ідеться у повідомленні.

За словами партизанського руху, це чергове підтвердження того, що Росія розміщує окупантів у житлових забудовах, щоб знову звинуватити Сили оборони України в руйнуванні цивільної інфраструктури.

Координати вже передали Силам оборони України.

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