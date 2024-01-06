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Унаслідок удару росіян по Покровську поранено шістьох осіб (оновлено)

Під удар потрапив приватний сектор міста - зруйновано 6 будинків.

Унаслідок удару росіян по Покровську поранено шістьох осіб (оновлено)
Фото: Донецька ОВА

Щонайменше шістьох осіб поранено внаслідок обстрілу Покровська росіянами.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Під удар потрапив приватний сектор міста - зруйновано шість будинків. Імовірно, під завалами будинків іще можуть перебувати три людини. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники", - написав Філашкін у Telegram.

Крім того, виникла пожежа в Рівному Мирноградської громади.

Оновлено. Триває пошукова операція. Наразі з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще дві людини.

"У Рівному Мирноградської громади росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей - обставини обстрілу з'ясовуємо", - додав Філашкін.

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