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На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали "Ганьба" родичам загиблого воїна

Місцеві активісти просять допомогти впізнати учасників дійства.

На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали "Ганьба" родичам загиблого воїна
Фото: Скрін з відео

У Красилові на Хмельниччині шанувальники УПЦ МП вирішили скористатися панахидою за загиблим воїном Іваном Кушніруком, аби продемонструвати свою незгоду з Православною церквою України. 

Відповідне відео розповсюдила в Twitter користувачка Аліна Ерофєєва.

Деякі прихильники УПЦ МП зібралися біля входу в храм, де проходило прощання, та кричали “ганьба” військовим та родичам героя. 

Місцеві активісти просять допомогти впізнати учасників дійства. Подія сталася біля Свято-Троїцького храму. Панахиду за воїном влаштували вдень. Ближче до вечора, коли якраз почали виходити присутні на прощанні, й зібралися прихильники московського патріархату. Крім викриків “ганьба” лунали також “ми не хочемо ПЦУ”, “герої в лапках служать рогатому сатані” та інші.

У Красилівській міській раді розповіли, що загиблий воїн віддав своє життя під час наступу ЗСУ. Йому було 40 років. Вдома в нього залишилися мати, дочка, дружина та брат із сестрою.

Спочатку прощання з ним провели на площі Незалежності біля пам’ятного знаку Героям України. Жителі красилівської громади зустріли труни з загиблим героєм “живим” коридором, навколішки. Тільки після цього його побратими та родичі відправилися на панахиду до Свято-Троїцького храму. 

Фото: Красилівська міська рада

Фото: Красилівська міська рада

Зазначимо, що 11 квітня в Красилові понад 1500 прихожан – членів релігійної громади проголосували за перехід Свято-Воскресенського храму УПЦ (МП) до ПЦУ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на керівника і секретаря Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) у Житомирській області. За матеріалами слідства, впродовж декількох років митрополит Віссаріон особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур.

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