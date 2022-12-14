На Київщині унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок, у столиці – дві адмінбудівлі

Даних про поранених немає.

У Києві унаслідок ворожої атаки безпілотниками пошкоджено дві адміністративні будівлі. У області – приватний будинок.

Про це йдеться у Телеграм заступника голови Офісу президента Кирило Тимошенка.

"Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе (це – місто, – Ред.) – приватний будинок", – заявив він.

Станом на 8:14 повітряна тривога триває.

Нагадаємо, ворог вчинив масовану атаку іранськими БплА Shahed. Над столицею і біля неї станом на 8 ранку збили вже 11 апаратів.