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У Чернігові вибухнув "шахід"

Що саме він вразив – не повідомляється. 

У Чернігові вибухнув "шахід"
БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.
Фото: скріншот з відео YouTube IMA Media

У Чернігові 19 жовтня під час повітряної тривоги вибухнув ворожий ударний безпілотник "шахід". Що саме він вразив – не повідомляється. 

Інформацію про удар повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус у Телеграмі. Також у місті працює ППО. 

"Маємо вибух шахіда у Чернігові. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", – закликав він.

Вибух зафіксовано також у Івано-Франківській і Вінницькій областях. У Чернігівській до удару безпілотником ППО збила ворожі ракети.

У Києві місцеві мешканці також повідомили про вибухи, їхній характер уточнюється. 

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