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Росіяни вдарили по обʼєкту енергозабезпечення в Києві (доповнено)

Подробиці зʼясовуються. 

Росіяни вдарили по обʼєкту енергозабезпечення в Києві (доповнено)
Ілюстративне фото з попереднього обстрілу міста
Фото: EPA/UPG

Уранці 18 жовтня російська армія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Деснянському районі Києва. 

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Телеграм. 

"Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом", – написав він. 

В Офісі президента уточнювали, що йдеться про енергетичний обʼєкт. ДСНС закликала зберігати інформаційну тишу.

У сусідніх до Києва Броварах спрацювала протиповітряна оборона, повідомив мер Ігор Сапожко в Телеграмі. 

Ударів по енергетичних обʼєктах цього ранку також зазнали Дніпро і Житомир. 

Нагадаємо, попередньої ворожої атаки столиця зазнала учора. Росіяни вдарили безпілотниками іранського виробництва. Було зафіксовано пʼять влучань, одне з них – у житловий будинок. Загинули четверо мирних людей, зокрема вагітна жінка, ще 19 були поранені. 

Ще одна масштабна атака на місто відбулася минулого 10 жовтня. Тоді ворог ракетами бив по чотирьох районах столиці. 

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