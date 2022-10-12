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Ворог посилено проводить повітряну розвідку вздовж лінії фронту і на звільнених територіях, – ОК “Південь”

Підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій.

Ворог посилено проводить повітряну розвідку вздовж лінії фронту і на звільнених територіях, – ОК “Південь”
Фото: cnn.com

На півдні підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані наступальних дій Збройних сил України

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Незважаючи на це, нашими підрозділами закріплено успіх із звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктур”, – йдеться у повідомленні.

Ворог посилено проводить повітряну розвідку, навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях. 

“Продовжує обстріли наших позицій та тилових територій, не цурається й техногенного шантажу”, – додади в ОК. 

Нагадаємо, 11 жовтня над Одещиною сили протиповітряної оборони знищили три російські ракети.

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