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Через обстріли на Львівщині вивидено з ладу чотири важливі електропідстанції

Львів має серйозні проблеми зі стабільним електропостачанням.

Через обстріли на Львівщині вивидено з ладу чотири важливі електропідстанції
Фото: ЕРА/UPG

Через ракетні удари з ладу виведено 4 важливі електропідстанції на території Львівської області.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Тому маємо серйозні проблеми зі стабільним електропостачанням у місті. Енергетики робить все можливе, щоб вийти з кризової ситуації. Це потребує часу”, – зазначив він.

Садовий закликав містян мінімізувати використання електроенергії в домівках.

Нагадаємо, 11 жовтня у Львові пролунали кілька вибухів, окупанти влучили по об’єкту критичної інфраструктури міста.

Після вибухів у Львові 10 жовтня місто на тривалий час залишилося без світла через влучання в об’єкти інфраструктури.

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