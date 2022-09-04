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Військовим РФ не виплачують в повній мірі обіцяну зарплатню, – Міноборони Британії

Окупанти страждають через низький моральний стан і проблеми з дисципліною.

Військовим РФ не виплачують в повній мірі обіцяну зарплатню, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Військове керівництво не виплачує російським військовим обіцяну зарплату.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що російські військові в Україні продовжують страждати через низький моральний стан і проблеми з дисципліною.

“Окрім бойової втоми та великих втрат, однією з головних проблем російських солдатів залишаються проблеми з їхньою оплатою”, – йдеться у повідомленні.

Доходи військовослужбовців армії РФ складається зі скромної основної зарплати, доповненої різноманітними бонусами та надбавками. Ймовірно, виникли серйозні проблеми з невиплатою значних бойових премій.

У розвідці зазначили, що така ситуація могла скластися через військову бюрократію, незвичайний правовий статус “спеціальної військової операції” та відверту корупцією серед командного складу.

Російська Федерація не забезпечує базові права для своїх військ, дислокованих в Україні, включно з формою, зброєю та пайками.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили ще 450 окупантів, 15 танків, літак і гелікоптер. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

 

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