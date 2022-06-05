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Повітряні сили ЗСУ збили ракету, яка летіла в бік Києва

Окупанти стріляли з акваторії Каспійського моря. 

Повітряні сили ЗСУ збили ракету, яка летіла в бік Києва
Фото: Повітряні сили

Українські зенітники збили крилату ракету, яка була випущена російськими окупантами в бік Києва.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"5 червня, зранку ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва. Близько 06.00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування “Центр” їх було виявлено та обстріляно - знищена одна крилата ракета", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, окупанти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря. 

Раніше у Київській військовій обладміністрації повідомили, що вранці 5 червня над Обухівським районом сили ППО збили ворожу ракету.

5 червня зранку російські війська завдали ракетних ударів по обʼєктах інфраструктури в Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Жертв немає, але постраждала одна людина.

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