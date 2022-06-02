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З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила

"Хотіли прорватися у столицю, пішли на дно Київського моря".

З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
Уламки російського гвинтокрила
Фото: Оперативне командування Північ у Telegram

У Київському морі були знайдені уламки одного з російських гвинтокрилів, який було збито ще на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє в Telegram Оперативне командування Північ.

Зазначається, що уламки ворожого гвинтокрила підняли з дна водосховища.

"Його екіпаж уже з'їли риби. А залишки підсохли на сонці і тепер добре видно "усю міць другої армії світу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військові 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади "приземлили" російський безпілотник "Куб-БЛА".

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