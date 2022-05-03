Попередньо постраждалих та загиблих немає.

Російські військові двічі обстіляли Сумщину з реактивних систем залпового вогню та мінометів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Після 18 години на околиці одного з селищ Шосткинського району прикордоники зафіксували розриви 8 ракет, випущених з російської території ракетними системами залпового вогню. А близько до 20 години ворог почав з росії мінометний обстріл території біля одного з сіл того ж району", - повідомляють прикордонники.

Також попередньо постраждалих чи загиблих внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, що сьогодні, третьго травня, Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю. Обласне керівництво Закарпаття підтвердило удар по залізничній інфраструктурі на залізничній станції Воловець.