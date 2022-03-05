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Ярославський збирає гроші для харківʼян

Олігарх планує зібрати один мільйон доларів.

Ярославський збирає гроші для харківʼян
Фото: rudenko.kiev.ua

Олігарх Олександр Ярославський збирає гроші для харківʼян. Про це повідомляє Liga.net.

"Я переговорив із багатьма моїми друзями-бізнесменами з різних країн. Вони вражені героїзмом і не просто співчувають, а готові надати фінансову допомогу. За відгуками моїх друзів я бачу, що нам під силу зібрати для харків'ян навіть $1 млрд", – написав Ярославський на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він планує запустити Програму міжнародної підтримки Харкова World4Kharkiv. Гроші мають витратитися на гуманітарну допомогу харківʼянам та відбудову міста.

Нагадаємо, що Олександр Ярославський очолює групу Development Construction Holding. Він народився у Маріуполі, вчився і проживав в Харкові та був президентом місцевого клубу "Металіст".

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