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У Києві протестувальники перекрили міст Метро (оновлено)

У напрямку правого берега - затор.

Фото: Олександр Рудоманов

У Києві перекрито міст Метро, затори виникли в напрямку правого - затор до станції метро "Лівобережна" - і лівого берегів.

Про це з місця події повідомляє кореспондент LB.ua.

"До "Дарниці" все стоїть по Броварському проспекту. Прибуло кілька машин поліції", - повідомляє він.

Фото: Олександр Рудоманов

Оновлення. Як стало відомо, міст перекрили люди, які протестують через недобудови на станції м. "Деміївська" та в інших районах Києва. Вони ходять по нерегульованому пішохідному переходу. Наразі протестувальників близько 70 осіб. Вони вимагають від влади вирішити проблему незавершеного будівництва. 

Деякі мітингувальники вимагали вирішити проблему з ЖК "Деміївській квартал", який є однією із забудов сумнозвісно забудовника Анатолія Войцеховського, який організував будівельну піраміду "Укогруп" і "Сіті груп". Деякі з будинків роками не можуть добудувати, до деяких не підключені комунікації. 

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, що 1 червня міст Метро був перекритий через повідомлення про замінування.

18 вересня 2019 року міст Метро на кілька годин перекрили через чоловіка, який зупинив свій автомобіль на проїжджій частині і погрожував підірвати його. Після тривалих переговорів чоловік здався, у нього при собі не було вибухівки.

"Мінером" виявився звільнений військовослужбовець Олексій Белько, у нього були проблеми з психікою.

Міст Метро - перший метроміст через Дніпро в Києві. Разом з Русанівським мостом з'єднує правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом, зоною відпочинку "Гідропарк". На правому березі Дніпра міст завершує станція "Дніпро" Київського метрополітену.

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