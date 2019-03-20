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Больницы не пускают в реанимацию каждого пятого посетителя, - исследование

О соответствующем приказе Минздрава знают лишь немного более половины опрошенных.

Больницы не пускают в реанимацию каждого пятого посетителя, - исследование
Больницы не пускают в реанимацию каждого пятого посетителя
Фото: Макс Требухов

Больницы не пропускают в отделения интенсивной терапии 21% посетителей, что нарушает приказ Министерства здравоохранения "О порядке допуска посетителей к пациентам, пребывающим на стационарном лечении в отделении интенсивной терапии".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные исследования ОО "Горизонтали" и исследовательского агентства Info Sapiens.

Согласно исследованию, проведенному в феврале 2019 года, немного более половины посетителей (53%) знают о действии приказа и только 21% имели беспрепятственный доступ к пациенту круглосуточно семь дней в неделю.

Заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных детей НДСБ "Охматдет" Лариса Никонова отметила, что введение открытой реанимации способствует скорейшему выздоровлению детей.

"Эта возможность, возможность родителей контактировать и постоянно находится рядом со своими детьми улучшает не только психическое, но и физическое состояние ребенка", - сказала она.

Напомним, приказ Минздрава №592 от 15 июня 2016 года "О порядке допуска посетителей к пациентам, пребывающим на стационарном лечении в отделении интенсивной терапии" предусматривает обеспечение всеми медучреждениями доступа посетителей к пациенту 24/7 не зависимо от родственных связей.

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