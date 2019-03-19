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В Киеве на ул. Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)

Мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму.

Сегодня вечером в Киеве на ул. Стальского, 30 произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва повреждены двери подъезда, выбиты окна в нескольких квартирах до пятого этажа.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, сообщает "Информатор".

На место происшествия прибыли спасатели, полиция и газовая служба. Предварительно сообщается, что взрыв не связан с газовой системой, правоохранители опровергли также взрыв гранаты - речь идет скорее о взрывпакете или каком-то другом веществе.

Жители подъезда, где произошел взрыв, эвакуированы.

Обновление. В результате взрыва на ул.Сулеймана Стальского пострадал мужчина.

"По предварительной информации врачей, мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму", - сообщают в пресс-службе полиции г. Киева.

Проводится осмотр подъезда и сбор вещественных доказательств для проведения экспертизы. Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось. Начато уголовное производство.

Правоохранители разыскивают человека, который причастен к взрыву.

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