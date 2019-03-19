"Лото-Забава": в Дрогобыче выиграли 1 000 000 гривен!

Во время розыгрыша 1023-го тиража, который состоялся 17 марта 2019 года, в «Великій грі» был выигран 1 млн гривен. В тот день первым шариком, выпавшим в начале розыгрыша из большого лототрона, стал шарик с четным числом 50. Это гарантировало розыгрыш 1 млн гривен в категории «три горизонтали с двумя льготными подковками», однако выигрыша в этой категории не случилось. Выигрыш в 1 млн гривен игроку из Львовщины принес не шарик, так как призовой стала категория «три горизонтали с одной льготной подковкой». Выигрышный билет №0377460 был приобретен в г.Дрогобыч Львовской области в магазине «Спортліга», расположенном по адресу: ул. Пилипа Орлика, 9. Победитель открыл новый десяток в общем счете миллионеров и мультимиллионеров, стал 321-м счастливчиком на счетчике «Лото-Забава» и девятым в этом году.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает новоиспеченного миллионера посетить Киев, стать почетным участником «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» и принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера» для двух человек. Напомним, 8-9 декабря 2018 года этим предложением воспользовалась победительница из Харьковщины - Оксана Сорокина, которая приехала в Киев на программу «Два дня из жизни миллионера» вместе со своей свекровью Надеждой Андреевной и провела незабываемый уик-энд.