Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Выбирая зло
Выбирая зло
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
"Пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров из-за ремонта на Шулявке
"Пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров из-за ремонта на Шулявке
Суд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ
Суд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

"Лото-Забава": в Дрогобыче выиграли 1 000 000 гривен! Новости компаний

В этом году уже одиннадцать тиражей подряд в «Лото-Забава» выигрывают 1 000 000 гривен.

"Лото-Забава": в Дрогобыче выиграли 1 000 000 гривен!

Во время розыгрыша 1023-го тиража, который состоялся 17 марта 2019 года, в «Великій грі» был выигран 1 млн гривен.  В тот день первым шариком, выпавшим в начале розыгрыша из большого лототрона, стал шарик с четным числом 50. Это гарантировало розыгрыш 1 млн гривен в категории «три горизонтали с двумя льготными подковками», однако выигрыша в этой категории не случилось. Выигрыш в 1 млн гривен игроку из Львовщины принес не шарик, так как призовой стала категория «три горизонтали с одной льготной подковкой».  Выигрышный билет №0377460 был приобретен в г.Дрогобыч Львовской области в магазине «Спортліга», расположенном по адресу: ул. Пилипа Орлика, 9.  Победитель открыл новый десяток в общем счете миллионеров и мультимиллионеров, стал 321-м счастливчиком на счетчике «Лото-Забава» и девятым в этом году.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает новоиспеченного миллионера посетить Киев, стать почетным участником «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» и принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера» для двух человек. Напомним, 8-9 декабря 2018 года этим предложением воспользовалась победительница из Харьковщины - Оксана Сорокина, которая приехала в Киев на программу «Два дня из жизни миллионера» вместе со своей свекровью Надеждой Андреевной и провела незабываемый уик-энд.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя 1023-го тиража и советует ему обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также