Зеленський вдруге за день зателефонував президентові Франції

Володимир Зеленський вдруге у четвер, 17 квітня, говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном.
За словами Зеленського, вони скоординували подальші контакти й зустрічі.
«Тривалість миру прямо залежатиме від справедливості позицій у дипломатії та дієвості безпекової архітектури», - відзначив глава держави.
Президент подякував Макрону за «лідерство і за сьогоднішню роботу в Парижі наших представників: Україна, Франція, Британія, Німеччина та Сполучені Штати».
- Макрон після перемовин у Парижі з представниками США повідомив, що вони подвоюють свої зусилля для миру в Україні. Французький президент додав, що говорив із Зеленським до і після переговорів із пратнерами в Парижі.