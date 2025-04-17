Зеленський вдруге за день зателефонував президентові Франції

Володимир Зеленський вдруге у четвер, 17 квітня, говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Зеленського, вони скоординували подальші контакти й зустрічі.

«Тривалість миру прямо залежатиме від справедливості позицій у дипломатії та дієвості безпекової архітектури», - відзначив глава держави.

Президент подякував Макрону за «лідерство і за сьогоднішню роботу в Парижі наших представників: Україна, Франція, Британія, Німеччина та Сполучені Штати».