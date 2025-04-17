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Зеленський вдруге за день зателефонував президентові Франції

Лідери скоординували подальші контакти й зустрічі.

Зеленський вдруге за день зателефонував президентові Франції
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський вдруге у четвер, 17 квітня, говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Зеленського, вони скоординували подальші контакти й зустрічі. 

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«Тривалість миру прямо залежатиме від справедливості позицій у дипломатії та дієвості безпекової архітектури», - відзначив глава держави.

Президент подякував Макрону за «лідерство і за сьогоднішню роботу в Парижі наших представників: Україна, Франція, Британія, Німеччина та Сполучені Штати». 

  • Макрон після перемовин у Парижі з представниками США повідомив, що вони подвоюють свої зусилля для миру в Україні. Французький президент додав, що говорив із Зеленським до і після переговорів із пратнерами в Парижі. 
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