Рада сьогодні збереться позачергово для розгляду закону про звільнення від відповідальності виробників вакцин від COVID-19

Верховна Рада 19 березня планує зібратися на позачергове засідання о 13 годині, зразу після планового засідання. Депутати збираються внести зміни до календарного плану сесії та розглянути закон для отримання вакцин від коронавірусу в межах COVAX.

Головний консультант Апарату Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Павло Фролов у Telegram повідомив, що нардепи збираються призупинити пленарні засідання до 13 квітня у зв'язку з погіршенням епідситуації.

Також позачергово мають розглянути законопроєкт №5247 "Про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язання".

"Він передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 та залучених медиків за негативні наслідки вакцинації. Без прийняття цього закону Україна не отримає безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комітет вже рекомендував прийняти цей проект одразу в цілому з доповненням, що у разі настання негативних наслідків, держава здійснюватиме компенсаційні виплати)", – пояснив Фролов.

Він додав, що зранку починається збір підписів для проведення позачергового засідання.

У пояснювальній записці до законопроєкту №5247 йдеться, що "учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин".

Нагадаємо, що вчора депутати повідомили, що в Раді планують скасувати пленарну сесію з 29 березня по 2 квітня у зв'язку з посиленим карантином у Києві. До Регламентного комітету надійшло доручення спікера парламенту терміново провести засідання та розглянути питання про зміну календарного плану сесії.